Глава МИД Эстонии отреагировал на преступление России в Яровой

Министр иностранных дел Эстонии возмутился российским ударом по селу Яровая в Донецкой области во время выдачи пенсий, в результате которого погибли более 20 гражданских лиц.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, отреагировав на пост украинского коллеги Андрея Сибиги.

От имени эстонского народа Маргус Тсахкна выразил соболезнования близким погибших в результате российского удара в Яровой.

"Бить по гражданским, когда они ожидают получения своих пенсий – шокирующее проявление негуманности со стороны Путина и его войска. Давно прошло время, когда перед ним можно было стелить красный ковер", – заявил Тсахкна, намекая на торжественный прием главы Кремля на Аляске.

"Международное сообщество должно усилить давление на Россию до невыносимого уровня и продолжать непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за защиту своего народа и свободы", – подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, днем 9 сентября стало известно, что российские военные сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям. В результате удара погиб 21 человек.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил партнерам о случае и призвал к решительной реакции.