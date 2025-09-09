Каллас: Брюссель готов принять меры в отношении Израиля, но страны ЕС блокируют прогресс

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас заявила, что Европейская комиссия готова приостановить торговые отношения и прекратить научно-исследовательское партнерство с Израилем, но национальные правительства препятствуют дальнейшим шагам.

Об этом она сказала во вторник, 9 сентября, во время дебатов в Европейском парламенте, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Каллас заявила, что варианты дальнейших действий ЕС – четкие и остаются на столе. В то же время она признала, что государства-члены ЕС "не могут прийти к соглашению о том, как заставить правительство Израиля изменить курс".

"Мы не можем действовать как союз, пока государства-члены не придут к соглашению о том, что делать", – отметила она.

Глава дипломатии ЕС отметила, что Евросоюз подготовил "перечень" возможных вариантов давления на израильское правительство, включая предложение прекратить торговые связи и приостановить участие страны в фонде исследований и инноваций Horizon, но добавила, что "нет единого мнения относительно дальнейших шагов".

"Были некоторые положительные сдвиги: с 10 июля по 1 сентября въехало 2904 грузовика, тогда как с марта по июль в сектор Газа не въехал ни один грузовик. Я считаю, что мы должны продолжать дипломатические усилия с Израилем, потому что без переговоров мы ничего не достигнем", – добавила Каллас.

Отметим, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.

А министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна пока не согласится с предложением Европейской комиссии о введении санкций против Израиля за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Читайте также, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.