Санду: Молдова не витримає погроз Путіна, якщо не приєднається до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна повинна вступити до Європейського Союзу, аби вижити в умовах агресії Росії.

Її слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Як відомо, на тлі парламентських виборів, які пройдуть 28 вересня, Молдова стала мішенню гібридних нападів Росії, до яких входять дезінформація, кібератаки та маніпулювання.

"Ось чому наш європейський шлях – це не лише питання цінностей, це питання виживання", – заявила Санду у промові перед Європейським парламентом у Страсбурзі.

Вона наголосила, що Кремль "застосував проти нас весь свій арсенал гібридних атак".

"Ми зіштовхуємося з необмеженою гібридною війною в масштабах, яких не було до повного вторгнення в Україну", – сказала вона, назвавши Росію "найбільшою загрозою".

Санду зазначила, що мета Москви є чіткою – "захопити Молдову через виборчі урни, використати проти України і перетворити на стартовий майданчик для гібридних атак на Європейський Союз".

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році і провела реформи уряду, судової системи та економіки. Але Санду сказала, що ЄС не повинен очікувати "досконалості" від країни, перш ніж дозволити їй просуватися до членства в ЄС.

"Ми не просимо про скорочення шляху. Ми старанно виконуємо свою роботу", – сказала вона, але додала, що Молдова перебуває в "гонці з часом", щоб захистити свою демократію від Росії.

Нещодавно президентка Молдови заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

Також Центральна виборча комісія Молдови не допустила до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

