Санду: Молдова не выдержит угроз Путина, если не присоединится к ЕС

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна вступить в Европейский Союз, чтобы выжить в условиях агрессии России.

Ее слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Как известно, на фоне парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, Молдова стала мишенью гибридных атак России, к которым относятся дезинформация, кибератаки и манипулирование.

"Вот почему наш европейский путь – это не только вопрос ценностей, это вопрос выживания", – заявила Санду в речи перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Она подчеркнула, что Кремль "применил против нас весь свой арсенал гибридных атак".

"Мы сталкиваемся с неограниченной гибридной войной в масштабах, которых не было до полного вторжения в Украину", – сказала она, назвав Россию "самой большой угрозой".

Санду отметила, что цель Москвы ясна – "захватить Молдову через избирательные урны, использовать против Украины и превратить в стартовую площадку для гибридных атак на Европейский Союз".

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела реформы правительства, судебной системы и экономики. Но Санду сказала, что ЕС не должен ожидать "совершенства" от страны, прежде чем позволить ей продвигаться к членству в ЕС.

"Мы не просим об упрощении пути. Мы старательно выполняем свою работу", – сказала она, но добавила, что Молдова находится в "гонке со временем", чтобы защитить свою демократию от России.

Недавно президент Молдовы заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

Также Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к участию в выборах блок "Победа" и исключила три из его партий из перечня политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

