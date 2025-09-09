Глава Євроради відреагував на авіаудар Росії по Яровій, де загинули понад 20 людей

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив російську атаку по селищу Ярова на Донеччині, у результаті якої загинула 21 людина.

Про це Кошта написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Реагуючи на новину про загибель понад 20 цивільних українців внаслідок російського удару, Кошта поставив три запитання.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?" – написав глава Євроради.

Президент Володимир Зеленський повідомив 9 вересня, що російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям, за попередньою інформацією, загинули понад 20 людей.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна інформує міжнародних партнерів про вбивство Росією 21 людини у селищі Ярова в Донецькій області та очікує рішучої реакції.