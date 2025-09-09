Глава Евросовета отреагировал на авиаудар России по Яровой, где погибли более 20 человек

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил российскую атаку по поселку Яровая в Донецкой области, в результате которой погиб 21 человек.

Об этом Кошта написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Реагируя на новость о гибели более 20 гражданских украинцев в результате российского удара, Кошта задал три вопроса.

"Это имеет в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" – написал глава Евросовета.

Президент Владимир Зеленский сообщил 9 сентября, что российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям, по предварительной информации, погибли более 20 человек.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией 21 человека в поселке Яровая в Донецкой области и ожидает решительной реакции.