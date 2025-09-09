Науседа затвердив склад нового уряду Литви

Президент Литви Гітанас Науседа у вівторок, 9 вересня, підписав указ про затвердження складу уряду прем'єр-міністерки Інги Ругінене, але поки що залишив вакантними посади міністра охорони навколишнього середовища та міністра енергетики.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа прийняв це рішення, попри те, що отримав кандидатури на всі 14 міністерств. Згідно з угодою про формування уряду, портфелі міністра охорони навколишнього середовища та міністра енергетики належать коаліційному партнеру, партії "Зоря Німану".

Зазначається, що партія висунула міністра охорони навколишнього середовища Повіласа Подерскіса на ще один термін і юриста Міндаугаса Яблонскіса на посаду міністра енергетики. Їхні імена були включені в подання Ругінене президенту.

Однак кандидатури з'явилися лише у вівторок, 9 вересня, коли наближався конституційний термін для представлення парламенту програми уряду та повного складу кабінету міністрів.

Раніше того ж дня Науседа заявив, що не може схвалити кандидатів, висунутих в останній момент, не зустрівшись з ними попередньо. Він також зазначив, що не має інформації про перевірку Яблонскіса на благонадійність.

Новий кабінет міністрів офіційно розпочне виконання своїх повноважень після схвалення парламентом його програми, ймовірно, наступного тижня, що дасть коаліції час домовитися з президентом про кандидатів на дві вакантні посади.

26 серпня литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Формально Ругінене стане прем'єркою, коли президент видасть указ про прем'єр-міністра і вона складе присягу в Сеймі.

Того ж дня біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви проходила акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".

Детальніше читайте у статті: Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна.