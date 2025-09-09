Науседа утвердил состав нового правительства Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 9 сентября, подписал указ об утверждении состава правительства премьер-министра Инги Ругинене, но пока оставил вакантными должности министра охраны окружающей среды и министра энергетики.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа принял это решение, несмотря на то, что получил кандидатуры на все 14 министерств. Согласно соглашению о формировании правительства, портфели министра охраны окружающей среды и министра энергетики принадлежат коалиционному партнеру, партии "Заря Ниману".

Отмечается, что партия выдвинула министра охраны окружающей среды Повиласа Подерскиса на еще один срок и юриста Миндаугаса Яблонскиса на должность министра энергетики. Их имена были включены в представление Ругинене президенту.

Однако кандидатуры появились только во вторник, 9 сентября, когда приближался конституционный срок для представления парламенту программы правительства и полного состава кабинета министров.

Ранее в тот же день Науседа заявил, что не может одобрить кандидатов, выдвинутых в последний момент, не встретившись с ними предварительно. Он также отметил, что не располагает информацией о проверке Яблонскиса на благонадежность.

Новый кабинет министров официально приступит к исполнению своих полномочий после одобрения парламентом его программы, вероятно, на следующей неделе, что даст коалиции время договориться с президентом о кандидатах на две вакантные должности.

26 августа литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на пост премьер-министра.

Формально Ругинене станет премьером, когда президент издаст указ о премьер-министре и она принесет присягу в Сейме.

В тот же день у здания президентского дворца и парламента Литвы проходила акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Ниману".

