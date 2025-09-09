В Польше говорят, что получат почти треть оборонного кредита SAFE в 150 млрд евро

Европейская комиссия готова направить Польше 43,7 миллиарда евро в рамках программы оборонных кредитов SAFE, или почти треть всего ее бюджета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам Косиняка-Камыша, Европейская комиссия сообщила, что 43,7 млрд евро из программы SAFE – то есть почти треть ее бюджета – поступят в Польшу.

"Заявки в ЕК подали 19 государств-членов на общую сумму 150 млрд евро. Это решение является большим успехом Польши и гарантией дальнейших инвестиций в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности", – добавил он.

Министр сказал, что средства из механизма SAFE должны усилить ключевые возможности польской армии, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, закупку боеприпасов, дронов и антидронових систем.

"Это также будет поддержка стратегических возможностей, защита критической инфраструктуры, мобильности войск и киберпространства", – рассказал Косиняк-Камыш.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Во вторник Еврокомиссия сказала, что одобрила предварительное распределение средств в рамках SAFE.

