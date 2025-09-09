Німеччина запустить ініціативу на 300 млн євро для закупівлі українських дронів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.

Про це він заявив на початку засідання формату "Рамштайн" у вівторок, 9 вересня, у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що Німеччина розширює спроможності України послаблювати військову машину Росії в тилу, забезпечуючи ефективну оборону.

Він анонсував нову ініціативу "глибоких ударів", яка "посилить підтримку закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України".

"У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різних типів українського виробництва. Вони гнучкі та містять опції для збільшення кількості. Ми надаємо всім нашим партнерам можливість долучитися", – пояснив він.

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що його країна підтримує Україну в її боротьбі проти агресії Росії та допомагає їй здобути позицію сили.

Також він заявив, що Німеччина перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.