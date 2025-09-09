Германия запустит инициативу на 300 млн евро для закупки украинских дронов

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал начало новой инициативы по закупкам дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины на 300 млн евро.

Об этом он заявил в начале заседания формата "Рамштайн" во вторник, 9 сентября, в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Писториус заявил, что Германия расширяет возможности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.

Он анонсировал новую инициативу "глубоких ударов", которая "усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины".

"В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться", – пояснил он.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии России и помогает ей обрести позицию силы.

Также он заявил, что Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину.

А министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.