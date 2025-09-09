Премʼєрка Італії відповіла на критику поїздки до Нью-Йорка з донькою

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні відкинула критику одного з опозиційних сенаторів через приватну поїздку до Нью-Йорка з донькою та пригрозила позовом до суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Foglio.

Сенатор невеликої центристської опозиційної партії Italia Viva Енріко Боргі закликав Мелоні пояснити, чому вона "не відвідала жодного з заходів, що відбулися у вихідні з п'ятниці 6 по неділю 8 вересня".

На думку Боргі, присутність премʼєрки Італії на деяких заходах у цей проміжок, серед яких – Гран-прі Формули-1 на італійському аеродромі Монца та похорони Джорджо Армані – "була безперечно необхідною".

У пресслужбі уряду Італії на це відповіли, що "принаймні раз на рік прем'єр-міністерка має право виконувати свою найприроднішу роль – роль матері".

"Прем'єр-міністерка провела вихідні в Нью-Йорку в приватному порядку зі своєю дочкою Джиневрою, яка через кілька днів (16 вересня. – Ред.) святкує день народження. Подорож була подарунком на день народження для її дочки", – додали там.

У Мелоні сказали, що поїздку до Нью-Йорка вона оплатила за свій кошт, а не користувалась державним літаком, як про це повідомили деякі ЗМІ.

"Тому прем'єр-міністерка Мелоні має намір звернутися до суду проти тих, хто поширював або натякав на безпідставні новини з цього питання", – підсумували в італійському уряді.

Джиневра, якій виповниться девʼять років, є спільною донькою Мелоні та італійського журналіста Андреа Джамбруно, з яким вона розійшлась у 2023 році після скандалу із сексистськими висловлюваннями.

У 2024-му італійська прем’єр-міністерка вже коментувала критику у свій бік через поїздку неповнолітньої доньки Джиневри в Китай разом із нею під час чотириденного офіційного візиту.