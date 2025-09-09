Премьер Италии ответила на критику поездки в Нью-Йорк с дочерью

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони отвергла критику одного из оппозиционных сенаторов из-за частной поездки в Нью-Йорк с дочерью и пригрозила судебным иском.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Foglio.

Сенатор небольшой центристской оппозиционной партии Italia Viva Энрико Борги призвал Мелони объяснить, почему она "не посетила ни одного из мероприятий, состоявшихся в выходные с пятницы 6 по воскресенье 8 сентября".

По мнению Борги, присутствие премьер-министра Италии на некоторых мероприятиях в этот период, среди которых – Гран-при Формулы-1 на итальянском аэродроме Монца и похороны Джорджо Армани – "было безусловно необходимым".

В пресс-службе правительства Италии на это ответили, что "по крайней мере раз в год премьер-министр имеет право выполнять свою самую естественную роль – роль матери".

"Премьер-министр провела выходные в Нью-Йорке в частном порядке со своей дочерью Джиневрой, которая через несколько дней (16 сентября. – Ред.) празднует день рождения. Поездка была подарком на день рождения для ее дочери", – добавили там.

В Мелони сказали, что поездку в Нью-Йорк она оплатила за свой счет, а не пользовалась государственным самолетом, как об этом сообщили некоторые СМИ.

"Поэтому премьер-министр Мелони намерена обратиться в суд против тех, кто распространял или намекал на безосновательные новости по этому вопросу", – подытожили в итальянском правительстве.

Джиневра, которой исполнится девять лет, является общей дочерью Мелони и итальянского журналиста Андреа Джамбруно, с которым она рассталась в 2023 году после скандала с сексистскими высказываниями.

В 2024 году итальянский премьер-министр уже комментировала критику в свою сторону из-за поездки несовершеннолетней дочери Джиневры в Китай вместе с ней во время четырехдневного официального визита.