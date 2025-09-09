Білорусь запротестувала після рішення Польщі закрити кордон на час "Запада-2025"

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну через рішення Варшави закрити кордон на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба білоруського МЗС.

Під час виклику до МЗС Білорусі главі польського посольства висловили "усний протест" через призупинку руху через державний Польщі та Білорусі на період проведення "Запада-2025".

"Незаконні заходи, що вживаються однією країною, фактично зачіпають весь кордон Європейського Союзу з Білоруссю, створюючи значні труднощі для нормального функціонування міжнародного руху людей і вантажів", – ідеться в повідомленні.

Білоруське зовнішньополітичне відомство назвало закриття кордону "безпідставним" з огляду на "повну відкритість і прозорість білоруських навчань для міжнародного співтовариства".

"Подібні заходи є продовженням курсу на підрив відносин із сусідніми країнами і сприяють подальшій ескалації напруженості в регіоні, створюючи ризики для стабільності та передбачуваності в міжнародних відносинах", – додало воно.

Раніше у вівторок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна ввечері в четвер закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025", які відбудуться 12-16 вересня.

Раніше Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед "Западом-2025".