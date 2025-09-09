Беларусь запротестовала после решения Польши закрыть границу на время "Запада-2025"

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за решения Варшавы закрыть границу на фоне предстоящих учений "Запад-2025".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Во время вызова в МИД Беларуси главе польского посольства выразили "устный протест" из-за приостановки движения через государственную границу Польши и Беларуси на период проведения "Запада-2025".

"Незаконные меры, принимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского Союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов", – говорится в сообщении.

Белорусское внешнеполитическое ведомство назвало закрытие границы "безосновательным" ввиду "полной открытости и прозрачности белорусских учений для международного сообщества".

"Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях", – добавило оно.

Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна вечером в четверг закроет границу с Беларусью на фоне предстоящих учений "Запад-2025", которые состоятся 12-16 сентября.

Ранее Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед "Западом-2025".