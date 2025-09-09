Ексглава МЗС Німеччини розпочала роботу в ООН

Колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок офіційно заступила на посаду президентки Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Бербок приступила до виконання повноважень президентки Генасамблеї на церемонії у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він з нетерпінням чекає на співпрацю з Бербок "і продовження пошуку глобальних рішень глобальних проблем".

Попередник Бербок на посаді, експремʼєр Камеруну Філемон Янг, закликав її "підняти Генеральну асамблею на нові висоти".

Як президентка Генеральної асамблеї ООН, Бербок, серед іншого, головуватиме на її сесіях та визначатиме процедури і пункти порядку денного – зокрема під час загальних дебатів Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Раніше Бербок також казала, що хоче просувати процес реформ в ООН і координувати пошук наступника Гутерреша, чий мандат спливає наприкінці 2026 року.

На початку червня Анналену Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН після того, як вона отримала необхідну більшість у 167 голосів.

Після цього вона склала свій мандат депутатки Бундестагу від Партії зелених.