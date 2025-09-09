Экс-глава МИД Германии приступила к работе в ООН

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник официально вступила в должность президента Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Бербок приступила к исполнению полномочий президента Генассамблеи на церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с Бербок "и продолжения поиска глобальных решений глобальных проблем".

Предшественник Бербок на посту, экс-премьер Камеруна Филемон Янг, призвал ее "поднять Генеральную ассамблею на новые высоты".

Как президент Генеральной ассамблеи ООН, Бербок, среди прочего, будет председательствовать на ее сессиях и определять процедуры и пункты повестки дня – в частности, во время общих дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.

Ранее Бербок также говорила, что хочет продвигать процесс реформ в ООН и координировать поиск преемника Гутерреша, чей мандат истекает в конце 2026 года.

В начале июня Анналену Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи ООН после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.

После этого она сложила свой мандат депутата Бундестага от Партии зеленых.