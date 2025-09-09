Шеф Пентагона посетил заседание "Рамштайн" в качестве "министра войны"

Глава Пентагона Пит Хэгсет принял участие в 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом стало известно из соцсетей министра обороны Дениса Шмыгаля, пишет "Европейская правда".

Как известно, заседание в формате "Рамштайн" прошло во вторник, 9 сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, главы Минобороны Великобритании и Германии, а также Украины – Джон Гилли, Борис Писториус и Денис Шмыгаль – встретились в Лондоне, другие участники присоединились онлайн.

После заседания группы Шмыгаль опубликовал фотографию со всеми участниками у себя в соцсетях.

Скриншот демонстрирует, что Гегсет непосредственно участвовал во встрече, подписавшись "министр войны" ("the secretary of war").

Фото: Telegram

Отметим, 5 сентября американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of war).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – и может быть признан по этому титулу в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

Напомним, во время "Рамштайна" Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину, а также анонсировал начало новой инициативы по закупкам дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины на 300 млн евро.