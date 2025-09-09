Макрон і Стармер засудили удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС у Катарі

Лідери Франції та Великої Британії Емманюель Макрон і Кір Стармер засудили удар Ізраїлю по катарській столиці Досі, де перебували ватажки угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони написали на Х.

Макрон назвав удари Ізраїлю по Катару "неприйнятними незалежно від причини".

"Висловлюю свою солідарність з Катаром та його еміром, шейхом Тамімом Аль Тані. За жодних обставин війна не повинна поширюватися на весь регіон", – додав він.

Британський премʼєр написав, що ізраїльські удари по Досі "порушують суверенітет Катару та створюють ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні".

"Пріоритетом має бути негайне припинення вогню, звільнення заручників та значне збільшення допомоги Газі. Це єдине рішення для досягнення тривалого миру", – сказав Стармер.

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.