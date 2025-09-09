Макрон и Стармер осудили удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре

Лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер осудили удар Израиля по столице Катара Дохе, где находились лидеры группировки ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они написали на Х.

Макрон назвал удары Израиля по Катару "неприемлемыми независимо от причины".

"Выражаю свою солидарность с Катаром и его эмиром, шейхом Тамимом Аль Тани. Ни при каких обстоятельствах война не должна распространяться на весь регион", – добавил он.

Британский премьер написал, что израильские удары по Дохе "нарушают суверенитет Катара и создают риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе".

"Приоритетом должно быть немедленное прекращение огня, освобождение заложников и значительное увеличение помощи Газе. Это единственное решение для достижения длительного мира", – сказал Стармер.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.