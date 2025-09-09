У Молдові кажуть, що Греція не повідомляла їх про рішення екстрадувати Плахотнюка

Міністерство юстиції Молдови не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Греції про рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Radio Moldova сказав держсекретар молдовського Мінʼюсту Едуард Сербенко.

За словами Сербенко, Міністерство юстиції Греції нібито схвалило запит Молдови про екстрадицію Плахотнюка, "але ми ще не отримали офіційного повідомлення".

"Станом на зараз Міністерство не має офіційного повідомлення про ухвалене рішення", – додав він.

Посадовець сказав, що Молдова надала Греції гарантії щодо забезпечення умов утримання Плахотнюка відповідно до міжнародних стандартів.

Водночас Сербенко розповів, що Міністерство юстиції Молдови не вимагало екстрадиції майна, виявленого в Греції, оскільки ця процедура, як правило, належить до компетенції Генеральної прокуратури.

Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня.

Також із ним було затримано колишнього депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.