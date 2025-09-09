В Молдове говорят, что Греция не уведомляла их о решении экстрадировать Плахотнюка

Министерство юстиции Молдовы не получило официального уведомления от компетентных органов Греции о решении по экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Radio Moldova сказал госсекретарь молдавского Минюста Эдуард Сербенко.

По словам Сербенко, Министерство юстиции Греции якобы одобрило запрос Молдовы об экстрадиции Плахотнюка, "но мы еще не получили официального уведомления".

"На данный момент Министерство не имеет официального уведомления о принятом решении", – добавил он.

Чиновник сказал, что Молдова предоставила Греции гарантии по обеспечению условий содержания Плахотнюка в соответствии с международными стандартами.

В то же время Сербенко рассказал, что Министерство юстиции Молдовы не требовало экстрадиции имущества, обнаруженного в Греции, поскольку эта процедура, как правило, относится к компетенции Генеральной прокуратуры.

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля.

Также с ним был задержан бывший депутат Константин Цуцу, которого уже освободили из-под ареста.