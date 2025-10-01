Президент Румунії Нікушор Дан переконаний, що невирішена проблема з Придністров’ям не є перешкодою для прийняття Молдови до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Digi24.

"Я вважаю, що це можна робити і з Придністров’ям, зі статусом на зразок того, як має Гагаузія – відносної автономії у межах Молдови. Придністров’я у рамках погодженого режиму може мати такий самий. Кордон ЄС був би із цими двома автономними регіонами", – сказав Дан.

Він зазначив, що головне те, що вдалося уникнути перемоги проросійських сил на парламентських виборах.

"Тоді процес вступу був би зупинений – як сталося із Грузією", – зазначив президент Румунії.

Він додав, що це також дуже погіршило б безпекову ситуацію, оскільки Росія отримала б можливість знову посилювати військову присутність у Придністров’ї і цей контингент став би більшою загрозою для Молдови, України і Румунії також.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що підходи до Гагаузії та Придністров'я повинні бути різними.

Нагадаємо, депутатка парламенту Молдови від керівної партії PAS Іна Кошеру сказала в інтерв’ю "ЄП", що молдовська влада розробила план інтеграції невизнаного Придністровʼя, де з 1990-х років перебувають російські війська.

Зазначимо, що Кишинів послідовно виступає проти силових сценаріїв реінтеграції Придністровʼя.

Також молдовська сторона тривалий час декларує, що вступ Молдови до Європейського Союзу може передувати реінтеграції Придністровʼя.

