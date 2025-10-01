Президент Румынии убежден, что Приднестровье не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС

Президент Румынии Никушор Дан убежден, что нерешенная проблема с Приднестровьем не является препятствием для принятия Молдовы в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Digi24.

"Я считаю, что это можно делать и с Приднестровьем, со статусом вроде того, как имеет Гагаузия – относительной автономии в пределах Молдовы. Приднестровье в рамках согласованного режима может иметь такой же. Граница ЕС была бы с этими двумя автономными регионами", – сказал Дан.

Он отметил, что главное то, что удалось избежать победы пророссийских сил на парламентских выборах.

"Тогда процесс вступления был бы остановлен – как произошло с Грузией", – отметил президент Румынии.

Он добавил, что это также очень ухудшило бы ситуацию с безопасностью, поскольку Россия получила бы возможность снова усиливать военное присутствие в Приднестровье и этот контингент стал бы большей угрозой для Молдовы, Украины и Румынии также.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что подходы к Гагаузии и Приднестровью должны быть разными.

Напомним, депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS Ина Кошеру сказала в интервью "ЕП", что молдовские власти разработали план интеграции непризнанного Приднестровья, где с 1990-х годов находятся российские войска.

Отметим, что Кишинев последовательно выступает против силовых сценариев реинтеграции Приднестровья.

Также молдовская сторона длительное время декларирует, что вступление Молдовы в Европейский Союз может предшествовать реинтеграции Приднестровья.

Читайте полную версию интервью с Иной Кошеру: "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье".