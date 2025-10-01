Британська принцеса Анна приїздила до Києва

Британська принцеса Анна 30 вересня перебувала з неанонсованим візитом у Києві, який назвала проявом солідарності з родинами та дітьми в умовах війни.

Про це повідомляє The Independent, пише "Європейська правда".

Принцеса Анна гостювала у Києві у вівторок. У Букінгемському палаці зазначили, що вона вирушила у поїздку на пропозицію британського МЗС, щоб підсвітити проблему дітей, що живуть в умовах війни.

Вона разом з першою леді Оленою Зеленською відвідала меморіал дітям, загиблим внаслідок війни, та залишила там м’якого ведмедика – зазначивши, що такий самий був у її доньки Зари.

Також принцеса Анна мала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої говорили про підтримку Британії для України, та передала Зеленському загадковий конверт з червоним королівським гербом – як припускають, особистого листа від Чарльза ІІІ.

Програма її візиту включала відвідини Центру захисту прав дитини і зустрічі з родинами й дітьми, які були вивезені до Росії і змогли повернутись в Україну; реабілітаційного центру для ветеранів, відвідання Софіївського собору, зустріч із жінками-поліцейськими.

Перед цим в середині вересня до Києва приїздив принц Гаррі з оргкомандою Invictus Games.

Гаррі став другим членом Королівської родини, який відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його тітка, Софі, герцогиня Единбурзька, приїздила до Києва минулого року.