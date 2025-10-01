Британская принцесса Анна наведалась в Киев

Британская принцесса Анна 30 сентября находилась с неанонсированным визитом в Киеве, который назвала проявлением солидарности с семьями и детьми в условиях войны.

Об этом сообщает The Independent, пишет "Европейская правда".

Принцесса Анна гостила в Киеве во вторник. В Букингемском дворце отметили, что она отправилась в поездку по предложению британского МИД, чтобы подсветить проблему детей, живущих в условиях войны.

Она вместе с первой леди Еленой Зеленской посетила мемориал детям, погибшим в результате войны, и оставила там плюшевого медвежонка – отметив, что такой же был у ее дочери Зары.

Также принцесса Анна встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой говорили о поддержке Британии для Украины, и передала Зеленскому загадочный конверт с красным королевским гербом – как предполагают, личное письмо от Чарльза III.

Программа ее визита включала посещение Центра защиты прав ребенка и встречи с семьями и детьми, которые были вывезены в Россию и смогли вернуться в Украину; реабилитационного центра для ветеранов, посещение Софиевского собора, встреча с женщинами-полицейскими.

Перед этим в середине сентября в Киев приезжал принц Гарри с оргкомандой Invictus Games.

Гарри стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Его тетя, Софи, герцогиня Эдинбургская, приезжала в Киев в прошлом году.