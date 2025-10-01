Укр Рус Eng

У Молдові заперечують, що ремонт мостів до Придністров'я "вигадали" під вибори

Новини — Середа, 1 жовтня 2025, 09:59 — Марія Ємець

У Молдові відповіли на нові звинувачення з Придністров’я про те, що ремонт усіх мостів через Дністер був спробою завадити доїзду мешканців регіону на голосування. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Національній адміністрації доріг Молдови заявили, що ремонт мостів через Дністер не завершився і буде тривати до кінця жовтня, а поточна пауза у роботі пов’язана з негодою. 

З цією заявою вийшли після звинувачень фактичної влади Придністров’я у тому, що ремонт мостів і пов’язані з цим труднощі доїзду з регіону на правобережжя Молдови припинилися одразу ж після дня парламентських виборів 28 вересня. 

"Ремонт мостів через Дністер не завершився. На підтвердження цього додаємо фото з місця робіт… Зараз рух мостами через Дністер здійснюється із дотриманням заходів безпеки на ділянках, де проводять роботи", – зазначили в адміністрації. 

Нагадаємо, про ремонт усіх семи мостів оголосили невдовзі перед парламентськими виборами. Тоді влада невизнаного Придністров’я звинуватила Кишинів у "провокації", що також може зашкодити доїзду виборців.

Зауважимо, що виборці з Придністров'я традиційно віддають більшість голосів за проросійські сили, а не за проєвропейських політиків Молдови.

