У Молдові заперечують, що ремонт мостів до Придністров'я "вигадали" під вибори

У Молдові відповіли на нові звинувачення з Придністров’я про те, що ремонт усіх мостів через Дністер був спробою завадити доїзду мешканців регіону на голосування.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Національній адміністрації доріг Молдови заявили, що ремонт мостів через Дністер не завершився і буде тривати до кінця жовтня, а поточна пауза у роботі пов’язана з негодою.

З цією заявою вийшли після звинувачень фактичної влади Придністров’я у тому, що ремонт мостів і пов’язані з цим труднощі доїзду з регіону на правобережжя Молдови припинилися одразу ж після дня парламентських виборів 28 вересня.

"Ремонт мостів через Дністер не завершився. На підтвердження цього додаємо фото з місця робіт… Зараз рух мостами через Дністер здійснюється із дотриманням заходів безпеки на ділянках, де проводять роботи", – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, про ремонт усіх семи мостів оголосили невдовзі перед парламентськими виборами. Тоді влада невизнаного Придністров’я звинуватила Кишинів у "провокації", що також може зашкодити доїзду виборців.

Зауважимо, що виборці з Придністров'я традиційно віддають більшість голосів за проросійські сили, а не за проєвропейських політиків Молдови.

