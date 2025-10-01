В Молдове отрицают, что ремонт мостов в Приднестровье "придумали" под выборы

В Молдове ответили на новые обвинения из Приднестровья о том, что ремонт всех мостов через Днестр был попыткой помешать жителям региона доехать на голосование.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Национальной администрации дорог Молдовы заявили, что ремонт мостов через Днестр не завершился и будет продолжаться до конца октября, а текущая пауза в работе связана с непогодой.

С этим заявлением выступили после обвинений фактической власти Приднестровья в том, что ремонт мостов и связанные с этим трудности проезда из региона на правобережье Молдовы прекратились сразу же после дня парламентских выборов 28 сентября.

"Ремонт мостов через Днестр не завершен. В подтверждение этого прилагаем фото с места работ... Сейчас движение по мостам через Днестр осуществляется с соблюдением мер безопасности на участках, где проводятся работы", – отметили в администрации.

Напомним, о ремонте всех семи мостов объявили незадолго до парламентских выборов. Тогда власти непризнанного Приднестровья обвинили Кишинев в "провокации", которая также может помешать доезду избирателей.

Отметим, что избиратели из Приднестровья традиционно отдают большинство голосов за пророссийские силы, а не за проевропейских политиков Молдовы.

Читайте также Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает