Глава МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відреагував на ситуацію на ЗАЕС, яка залишилась без зовнішнього електропостачання через дії РФ.

Про це міністр написав у середу в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Тсахкна наголосив, що ядерна безпека – це не поле бою.

"Протягом понад тижня безрозсудні атаки Росії залишили Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу в Європі – без зовнішнього електропостачання. Об'єкт функціонує лише за допомогою аварійних дизель-генераторів, які є останньою лінією оборони і не призначені для тривалого використання", – заявив міністр.

Він наголосив, що Росія повинна припинити ядерний терор та закінчити окупацію Запоріжжя і повернути електростанцію Україні.

"Ми підтримуємо Україну та зусилля МАГАТЕ щодо відновлення зовнішнього електропостачання", – додав також міністр.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що один з генераторів, які живлять Запорізьку атомну станцію на окупованій території, вийшов з ладу.

У ЄС закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання.