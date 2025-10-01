Глава МИД Эстонии: Россия должна прекратить ядерный террор

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на ситуацию на ЗАЭС, которая осталась без внешнего электроснабжения из-за действий РФ.

Об этом министр написал в среду в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Тсахкна подчеркнул, что ядерная безопасность – это не поле боя.

"В течение более недели безрассудные атаки России оставили Запорожскую атомную электростанцию – крупнейшую в Европе – без внешнего электроснабжения. Объект функционирует только с помощью аварийных дизель-генераторов, которые являются последней линией обороны и не предназначены для длительного использования", – заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить ядерный террор и закончить оккупацию Запорожья и вернуть электростанцию Украине.

"Мы поддерживаем Украину и усилия МАГАТЭ по восстановлению внешнего электроснабжения", – добавил также министр.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что один из генераторов, питающих Запорожскую атомную станцию на оккупированной территории, вышел из строя.

В ЕС призвали Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг ЗАЭС, чтобы срочно восстановить линии электроснабжения.