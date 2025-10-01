Експрезидентка Литви Грибаускайте вважає, що Путін "буде йти шляхом війни, доки живий"

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що сталий мир в Україні неможливий, доки Росія не облишить свої імперські мрії, а очільник Кремля "воюватиме, доки живий".

Як повідомляє "Європейська правда", її коментарі наводить суспільний мовник LRT.

Даля Грибаускайте висловила думку, що забезпечити сталий мир в Україні не вдасться, доки Росія не зміниться.

"Поки Росія не облишить свою імперську ідеологію та поведінку – сталого миру не буде. Буде лише тимчасовий мир, чи пауза між війнами", – зазначила експрезидентка.

На її думку, Путін на цьому етапі можливо вже сам не знає, чого хоче добитися продовженням війни.

"Але вже зрозуміло те, що коли він став на цей шлях війни, шляху назад у нього не залишилося. Думаю, він буде йти шляхом війни до кінця свого існування", – сказала Грибаускайте.

Через це, вважає вона, сподівання на "умиротворення Путіна" є великою помилкою.

Грибаускайте також закликала до рішучої реакції на провокації з порушенням повітряного простору країн НАТО.

"Якщо можна візуально підтвердити, що літак несе зброю – так, тоді його потрібно збивати", – наголосила вона.

Минулого року Грибаускайте казала, що бачить "велику спокусу для Росії" атакувати країни НАТО після продемонстрованої нерішучості у підтримці України.

Як відомо, вона брала активну участь у зборах на підтримку України у Литві.

Даля Грибаускайте обіймала президентську посаду дві каденції поспіль, у 2009-2019 роках.