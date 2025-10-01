Экс-президент Литвы Грибаускайте считает, что Путин "будет идти по пути войны, пока жив"

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что устойчивый мир в Украине невозможен, пока Россия не оставит свои имперские мечты, а глава Кремля "будет воевать, пока жив".

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарии приводит общественный вещатель LRT.

Даля Грибаускайте выразила мнение, что обеспечить устойчивый мир в Украине не удастся, пока Россия не изменится.

"Пока Россия не оставит свою имперскую идеологию и поведение – устойчивого мира не будет. Будет только временный мир, или пауза между войнами", – отметила экс-президент.

По ее мнению, Путин на этом этапе, возможно, уже сам не знает, чего хочет добиться продолжением войны.

"Но уже понятно то, что когда он стал на этот путь войны, пути назад у него не осталось. Думаю, он будет идти по пути войны до конца своего существования", – сказала Грибаускайте.

Поэтому, считает она, надежда на "умиротворение Путина" – это большая ошибка.

Грибаускайте также призвала к решительной реакции на провокации с нарушением воздушного пространства стран НАТО.

"Если можно визуально подтвердить, что самолет несет оружие – да, тогда его нужно сбивать", – подчеркнула она.

В прошлом году Грибаускайте говорила, что видит "большой соблазн для России" атаковать страны НАТО после продемонстрированной нерешительности в поддержке Украины.

Как известно, она принимала активное участие в собрании в поддержку Украины в Литве.

Даля Грибаускайте занимала президентский пост две каденции подряд, в 2009-2019 годах.