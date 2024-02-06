Грибаускайте: Я бачу велику спокусу для Росії атакувати країни НАТО

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що Росія, бачачи нерішучість Заходу щодо підтримки України, може стати більш рішучою та атакувати держави НАТО.

Свою думку вона висловила агенції Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Вона назвала нинішні вагання щодо допомоги Україні "величезною стратегічною і тактичною помилкою, тому що рано чи пізно він (Путін. – Ред.) побачить вікно можливостей і скористається ним".

"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як велику спокусу для Росії атакувати Захід і країни НАТО, тому що вони бачать нашу нерішучість у підтримці України", – сказала Грибаускайте.

За її словами, вже занадто пізно для стримування РФ, і натомість необхідно терміново посилити оборону Альянсу.

"Тому що у нас не буде навіть дня. Наші території мають ширину 300 кілометрів, і мова йде не про дні чи тижні, а про години", – пояснила Грибаускайте.

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем, своєю чергою, заявив про можливість провокацій з боку Росії стосовно його держави вже у цьому році.

На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою.