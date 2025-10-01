Еврокомиссар Кос убеждена, что вето Венгрии на переговоры с Украиной скоро преодолеют

Еврокомиссар по расширению Марта Кос выразила уверенность в том, что венгерское вето на начало переговоров с Украиной скоро преодолеют и после этого начнется быстрое открытие ряда переговорных кластеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Укринформу" во время визита в Украину.

Марта Кос отметила, что ЕС уже удавалось находить решения для очень сложных проблем, и выразила уверенность, что "очень скоро мы решим проблему с Венгрией и Украиной и быстро откроем первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой кластеры".

В то же время она воздержалась от комментариев относительно сценария для обхода вето Венгрии, который, вероятно, попытается продвигать председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Посмотрим, каким будет решение в среду (на евросаммите в Копенгагене. – Ред.). Возможно, мы продолжим работу в рамках какой-то рабочей группы, и тогда нам понадобится зеленый свет от государств-членов", – отметила она.

Также Кос акцентировала, что безотносительно процессов в ЕС Украина может и дальше делать свою "домашнюю работу" и повышать свою готовность.

"Чем больше реформ мы проводим сейчас, тем меньше останется сделать, когда мы будем открывать кластер за кластером... Вам не нужно ждать Венгрию для того, чтобы внедрять реформы", – сказала еврокомиссар.

Также она отметила рекордные темпы технической работы, которую Украина выполняет для вступления, и выразила мнение, что Украина выполнила "домашнее задание" по правам нацменьшинств.

Напомним, 30 сентября Украина завершила процесс скрининга (анализа совместимости законодательства) на пути к членству в ЕС.