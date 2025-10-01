В Польше официально открыли норвежский учебный лагерь для украинских военных

В Польше 1 октября официально открыли учебный центр для нужд Сил обороны Украины, созданный Вооруженными силами Норвегии

Об этом в среду сообщило Министерство обороны Польши, пишет "Европейская правда".

По сообщению, 1 октября министр обороны Владислав Косиняк-Камыш принял участие в торжественной церемонии открытия учебного центра для нужд украинских военных (Camp Jomsborg).

В торжестве также принимали участие министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Учебный центр, расположенный на территории Учебного полигонного центра Сухопутных войск Демба-Липа, был реализован в рамках международной инициативы Вооруженными силами Норвегии на территории Польши как государства-хозяина.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba – Lipa | Wicepremier W. @KosiniakKamysz uczestniczy w uroczystości otwarcia ośrodka szkoleniowego na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (Camp Jomsborg). pic.twitter.com/aZoDAUV9at – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2025

"Это показывает способность к обучению украинских военнослужащих в огромном масштабе, рядом с Украиной – на подкарпатской земле, в хорошем месте, на полигоне, который фактически начинает сейчас свою вторую жизнь... Я очень благодарю военных Вооруженных сил Норвегии, администрацию Королевства Норвегия, господина министра и всех, кто к этому присоединился", – заявил польский министр обороны.

Camp Jomsborg называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия, там присутствуют сотни норвежских военных.

Обучение на полигоне предусматривают максимально реалистичную симуляцию боевых действий и фокусированные тематические модули – например, первым из таких идет стресс в боевых условиях и инструменты контроля.

Как рассчитывают, норвежские инструкторы будут и делиться своими знаниями и сами учиться от участников боевых действий и узнавать о последних тенденциях на линии соприкосновения.

Напомним, в конце лета в ЕС договорились в рамках будущих гарантий безопасности "после перемирия" направить в Украину своих военных инструкторов в рамках тренировочной миссии по подготовке украинских военных EUMAM.