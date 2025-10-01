Дания о "репарационном займе" Украине из активов РФ: это путь вперед, хотя есть юридические вопросы

Дания поддерживает идею Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного займа", используя для этого замороженные в Евросоюзе активы России, и уверена, что удастся решить все юридические вопросы ее реализации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом неформального заседания лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.

Дания считает предложение Еврокомиссии по предоставлению Украине "репарационного займа" из замороженных росактивов хорошим путем вперед.

"Наша главная задача – обсудить вопросы безопасности и сдерживания в сфере обороны, в частности дроны и помощь Украине... Европе надо делать больше, в частности в вопросе финансирования (Украины. – "ЕП"), и я считаю, что идея Комиссии на самом деле является достаточно хорошим путем вперед", – заявила Фредериксен.

Она добавила, что "конечно, есть некоторые юридические вопросы, которые придется рассмотреть".

"Уверена, что мы найдем способ решения. Но сама идея использования замороженных активов, по моему мнению, является хорошей идеей", – подчеркнула датский премьер.

По ее словам, Европа должна "рассматривать войну в Украине не как войну в одной европейской стране, Украине, а как российскую попытку угрожать всем нам".

Как сообщала "Европейская правда", Швеция и Финляндия в совместном заявлении 1 октября призвали использовать замороженные активы РФ для помощи Украине в 2026-2027 годах.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

В свою очередь, на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро из замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии – чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих 2-3 лет.