ЗМІ: кілька країн ЄС не підтримують план Кошти для розблокування вступу України

Кілька країн ЄС не підтримують план глави Євроради Антоніу Кошти з обходу угорського вето, щоб розблокувати переговорний прогрес з Україною про її вступ в Євросоюз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на саміті ЄС 1 жовтня має намір порушити питання про можливість зміни переговорної рамки Євросоюзу для країн-кандидатів, щоб дозволити відкриття переговорних кластерів кваліфікованою більшістю голосів, обходячи вето Угорщини.

Ця пропозиція вже раніше висувалася союзниками Києва і в понеділок отримала схвалення Єврокомісії. Однак не тільки Угорщина навряд чи підтримає таку ідею.

Цей план також стикається з опором з боку кількох інших країн, зокрема Франції, Нідерландів та Греції, і, ймовірно, не отримає широкої підтримки в Данії, за словами трьох дипломатів ЄС та представника президента Франції, які спілкувались з виданням на умовах анонімності.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

