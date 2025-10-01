СМИ: несколько стран ЕС не поддерживают план Кошты для разблокирования вступления Украины

Несколько стран ЕС не поддерживают план главы Евросовета Антониу Кошты по обходу венгерского вето, чтобы разблокировать переговорный прогресс с Украиной о ее вступлении в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Президент Европейского совета Антониу Кошта на саммите ЕС 1 октября намерен поднять вопрос о возможности изменения переговорной рамки Евросоюза для стран-кандидатов, чтобы позволить открытие переговорных кластеров квалифицированным большинством голосов, обходя вето Венгрии.

Это предложение уже ранее выдвигалось союзниками Киева и в понедельник получило одобрение Еврокомиссии. Однако не только Венгрия вряд ли поддержит такую идею.

Этот план также сталкивается с сопротивлением со стороны нескольких других стран, в частности Франции, Нидерландов и Греции, и, вероятно, не получит широкой поддержки в Дании, по словам трех дипломатов ЕС и представителя президента Франции, которые общались с изданием на условиях анонимности.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как возможно разблокировать движение Украины в ЕС.