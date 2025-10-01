Орбан закликав держави ЄС збивати дрони, які вторгаються на їхню територію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що дрони, які залітають на територію держав Європейського Союзу і не належать цим державам, мають бути збиті.

Про це, як передає "Європейська правда", Орбан заявив перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.

Орбан вважає, що держави ЄС мають збивати дрони-порушники.

"Збивайте їх! Ось і все. Якщо у вас опинилися дрони, які не належать вашій державі, збивайте їх, звісно", – заявив Орбан, відповідаючи на питання журналістів.

У той самий час, головна дипломатка ЄС Кая Каллас дала зрозуміти, що практично не має сумнівів у тому, що за низкою інцидентів з дронами у Європі останнім часом стоїть Росія.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати безпілотники-порушники ракетами невиправдано дорого, тому для протидії ворожим дронам будуть впроваджені нові технології.

