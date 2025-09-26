Генсек НАТО анонсував нові технології проти російських дронів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що західні військові не можуть продовжувати збивати безпілотники дорогими ракетами, тому для протидії ворожим дронам будуть впроваджені нові технології.

Про це Рютте розповів в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив генсек НАТО, військове командування в Європі "стрімко розробляє" нові технології, зокрема навчаючись в українців.

"Нерозумно, щоб безпілотники, які коштують 1-2 тисячі доларів, збивали ракетами, вартістю, можливо, пів мільйона або мільйон доларів. Усі ми швидко розвиваємо технології і вчимося в українців", – сказав Рютте.

На запитання, чи бракує НАТО відповідного обладнання, він відповів, що "в короткостроковій перспективі – так", додавши, що НАТО вчиться в українців і швидко розвиває технології, які будуть впроваджені найближчими тижнями.

За словами генсека НАТО, ці зусилля спрямовані на те, щоб "поряд з більш традиційними способами боротьби з цим, ми мали в своєму розпорядженні цю технологію перехоплення".

Як повідомляла "Європейська правда", аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Зазначимо, 26 вересня проходила відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі низки країн НАТО та України.