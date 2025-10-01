Орбан призвал страны ЕС сбивать дроны, которые вторгаются на их территорию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что дроны, которые залетают на территорию государств Европейского Союза и не принадлежат этим государствам, должны быть сбиты.

Об этом, как передает "Европейская правда", Орбан заявил перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.

Орбан считает, что государства ЕС должны сбивать дроны-нарушители.

"Сбивайте их! Вот и все. Если у вас оказались дроны, которые не принадлежат вашему государству, сбивайте их, конечно", – заявил Орбан, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время главный дипломат ЕС Кая Каллас дала понять, что практически не сомневается в том, что за рядом инцидентов с дронами в Европе в последнее время стоит Россия.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивать беспилотники-нарушители ракетами неоправданно дорого, поэтому для противодействия вражеским дронам будут внедрены новые технологии.

