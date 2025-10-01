Макрон: Європа перебуває "в конфронтації з Росією" і не повинна виказувати слабкості

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 1 жовтня, що Європа перебуває "в конфронтації з Росією" і що "не повинно бути ніякої слабкості".

Про це він заявив перед самітом глав держав і урядів ЄС у Копенгагені, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Ми у конфронтації з Росією, яка вже кілька років є дуже агресивним актором в нашому інформаційному просторі, особливо в контексті виборів, яка примножила кібератаки, яка розпочала загарбницьку війну в Україні, яка використовує ядерну загрозу і яка сьогодні провокує в повітряному просторі", – пояснив французький президент.

Європейці зустрічаються в Копенгагені, щоб обговорити допомогу Україні, а також просунутися в розвитку "європейської оборони".

"Ми отримали нові можливості, такі як виняткові кредити, які ми колективно готові надати для підтримки оборонних програм з європейськими преференціями", – додав Емманюель Макрон.

Метою цього є посилити потенціал стримування Європи. "Ми повинні стримувати за допомогою ракет дальнього радіуса дії, європейських балістичних можливостей, а також більшої кількості сонячних систем і систем захисту від безпілотників", – заявив французький президент.

Зіткнувшись з різними атаками з боку Росії, і зокрема порушенням повітряного простору кількох країн, "європейська відповідь повинна бути оперативною".

"Ми не повинні проявляти жодної слабкості і ми повинні повторити, що кожен, хто порушує європейський повітряний простір, підлягає покаранню, тому що це наше право", – підкреслив глава французької держави.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.

Також вона дала зрозуміти, що практично не має сумнівів щодо причетності Росії до серії підозрілих інцидентів у Європі.

