Макрон: Европа находится "в конфронтации с Россией" и не должна проявлять слабости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 1 октября, что Европа находится "в конфронтации с Россией" и что "не должно быть никакой слабости".

Об этом он заявил перед саммитом глав государств и правительств ЕС в Копенгагене, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Мы в конфронтации с Россией, которая уже несколько лет является очень агрессивным актором в нашем информационном пространстве, особенно в контексте выборов, которая приумножила кибератаки, которая начала захватническую войну в Украине, которая использует ядерную угрозу и сегодня провоцирует в воздушном пространстве", – пояснил французский президент.

Европейцы встречаются в Копенгагене, чтобы обсудить помощь Украине, а также продвинуться в развитии "европейской обороны".

"Мы получили новые возможности, такие как исключительные кредиты, которые мы коллективно готовы предоставить для поддержки оборонных программ с европейскими преференциями", – добавил Эмманюэль Макрон.

Целью этого является усилить потенциал сдерживания Европы. "Мы должны сдерживать с помощью ракет дальнего радиуса действия, европейских баллистических возможностей, а также большего количества солнечных систем и систем защиты от беспилотников", – заявил французский президент.

Столкнувшись с различными атаками со стороны России, и в частности нарушением воздушного пространства нескольких стран, "европейский ответ должен быть оперативным".

"Мы не должны проявлять никакой слабости и мы должны повторить, что каждый, кто нарушает европейское воздушное пространство, подлежит наказанию, потому что это наше право", – подчеркнул глава французского государства.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.

Также она дала понять, что практически не сомневается в причастности России к серии подозрительных инцидентов в Европе.

