Орбан ще раз заявив, що "Україна – не суверенна держава"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не є суверенною державою, адже за її рахунки платять держави Європейського Союзу.

Про це, як передає "Європейська правда", Орбан заявив перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.

Орбан продовжує наполягати, що Україна – не суверенна держава, бо її утримує ЄС.

"Тому що вони такими не є", – так відповів Орбан на питання журналістів про те, чому він не вважає Україну суверенною державою.

Як аргумент у підтримку своєї думки, угорський прем’єр заявив, що "у них (у України. – Ред.) немає грошей, щоб утримувати себе".

"Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший, ви не є суверенною країною". – проголосив Віктор Орбан.

Він додав, що "це не моральне твердження – це просто фінансовий факт".

Орбан вже не вперше каже, що Україна – не суверенна держава. Зокрема, він заявив це, коментуючи факт порушення повітряного простору України угорськими дронами.

"Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною", – сказав угорський премʼєр 29 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника на нашу територію, в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Однак очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував його маршрут "для сліпих угорських посадовців".

Угорський міністр закордонних справ відреагував твердженням, що це фейк і Україна так "дискредитує себе".