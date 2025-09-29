Укр Рус Eng

Орбан: немає значення, чи перелетіли угорські дрони, Україна не є суверенною

Новини — Понеділок, 29 вересня 2025, 16:13 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан применшив значення інциденту з порушенням повітряного простору України угорськими дронами, сказавши, що наша країна "не є незалежною і суверенною".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu, про це Орбан сказав у подкасті Harcosok órája.

Орбан сказав, що Угорщина не має наміру нападати на Україну, а її президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Зараз не має значення, чи два, три, чи чотири угорські дрони перелетіли (кордон. – Ред.). Припустімо, що вони залетіли на кілька метрів, і що тоді? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною", – сказав угорський премʼєр.

Орбан, якого зловили на шпигунстві, каже, що відчуває харасмент від Зеленського

За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

Угорський премʼєр також риторично спитав, за чим Росія могла б шпигувати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, якщо лінія фронту пролягає на сході України.

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, на що в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

У суботу очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував зображення з його маршрутом "для сліпих угорських посадовців".

Угорський міністр закордонних справ відреагував твердженням, що це фейк і Україна так "дискредитує себе". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Орбан
Реклама: