Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не является суверенным государством, ведь ее счета оплачивают государства Европейского Союза.

Об этом, как передает "Европейская правда", Орбан заявил перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.

Орбан продолжает настаивать, что Украина – не суверенное государство, потому что ее содержит ЕС.

"Потому что они таковыми не являются", – так ответил Орбан на вопрос журналистов о том, почему он не считает Украину суверенным государством.

В качестве аргумента в поддержку своего мнения венгерский премьер заявил, что "у них (у Украины. – Ред.) нет денег, чтобы содержать себя".

"Мы оплачиваем армию, мы оплачиваем государственную бюрократию, мы выплачиваем пенсии, мы платим за все. Если вас содержит кто-то другой, вы не являетесь суверенной страной", – провозгласил Виктор Орбан.

Он добавил, что "это не моральное утверждение – это просто финансовый факт".

Орбан уже не впервые говорит, что Украина – не суверенное государство. В частности, он заявил это, комментируя факт нарушения воздушного пространства Украины венгерскими дронами.

"Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто является суверенной", – сказал венгерский премьер 29 сентября.

Как сообщала "Европейская правда", после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика на нашу территорию, в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Однако глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и опубликовал его маршрут"для слепых венгерских чиновников".

Венгерский министр иностранных дел отреагировал утверждением, что это фейк и Украина так "дискредитирует себя".