Макрон прокомментировал расследование Франции против танкера, связанного с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что против нефтяного танкера Boracay, связанного с Россией, французские правоохранители начали расследование из-за "серьезных правонарушений".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом он сказал журналистам на саммите лидеров ЕС в Копенгагене в среду.

Накануне стало известно, что французские власти начали расследование в отношении судна Boracay, которое ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции.

"Экипаж этого судна совершил несколько очень серьезных правонарушений, что является основанием для текущего судебного разбирательства", – сказал Макрон.

Французский президент в то же время отказался подтверждать информацию о связи судна с последними инцидентами с запуском дронов в европейских странах, сказав, что будет "очень осторожным" в этом вопросе.

Танкер, построенный в 2007 году, сейчас стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера.

Судно является частью так называемого теневого флота танкеров, участвующих в российской торговле нефтью, и ранее попало под санкции Европейского Союза и Великобритании.

Эстония освободила Kiwala в апреле 2025 года после того, как задержала его за плавание без действительного флага страны.