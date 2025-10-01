У Польщі арештували українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків"

Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця Володимира Ж., підозрюваного німецьким правосуддям у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Суд ухвалив рішення взяти Володимира Ж. під варту на сім днів. Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою.

Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу Володимира Ж. Німеччині.

Нагадаємо, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Володимир Ж. під час допиту заперечував, що брав участь у цій диверсійній акції.

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

