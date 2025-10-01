В Польше арестовали украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков"

Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу украинца Владимира Ж., подозреваемого немецким правосудием в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Суд принял решение взять Владимира Ж. под стражу на семь дней. В течение недели прокуратура должна получить соответствующую документацию, переведенную на польский язык.

Позже следователи будут готовить и, возможно, поддерживать ходатайство о выдаче Владимира Ж. Германии.

Напомним, украинца задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Владимир Ж. во время допроса отрицал, что участвовал в этой диверсионной акции.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщали также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

