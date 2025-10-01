У Німеччині планують посилити покарання проти шпигунів іноземних держав

Будь-хто, хто діятиме як шпигун на користь іншої країни в Німеччині, в майбутньому зіткнеться з більш суворим покаранням.

Про це йдеться у законопроєкті, схваленому федеральним урядом Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Тому, хто здійснює діяльність, спрямовану проти Федеративної Республіки Німеччина від імені іноземної спецслужби, або погоджується на це, в майбутньому буде загрожувати тюремне ув'язнення на термін від шести місяців до десяти років.

Наразі таким агентам – за винятком особливо тяжких випадків – загрожує тюремне ув'язнення на строк до п'яти років або штраф. У майбутньому таке покарання застосовуватиметься лише у менш тяжких випадках.

В особливо тяжких випадках діяння, як правило, і надалі вважатиметься злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до десяти років.

Через посилення покарання діяльність спецслужб у майбутньому буде класифікуватися як особливо тяжкий злочин, для розслідування якого будуть дозволені негласні слідчі дії, такі як обшуки та прослуховування житлових приміщень.

Крім того, згідно із законопроєктом, відповідна розвідувальна інформація може бути передана на законних підставах федеральним і штатним правоохоронним органам.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона і не живе в мирі.

Перед цим стало відомо, що на півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів. Зокрема, над Шлезвіг-Гольштайном помітили кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.